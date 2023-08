Wagner-Chef Prigoschin soll bei Privatjet-Absturz in Russland ums Leben gekommen sein

Beim Absturz eines Privatjets in Russland sind zehn Insassen ums Leben gekommen. Auch der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Priogschin, könnte darunter sein - sein Name stand auf der Passagierliste, wie die russische Luftfahrtbehörde Rosawiazija am Mittwoch mitteilte. Anders als es zunächst vermeldet wurde, gibt es noch keine Bestätigung, dass Prigoschin tatsächlich unter den Toten ist. Die Maschine befand sich auf dem Weg nach St. Petersburg. Sie soll im Gebiet Twer abgestürzt sein. " Noch wissen wir nicht genau, was passiert ist ", so ARD-Korrespondentin Ina Ruck aus Moskau am Abend. Eine Reaktion aus dem Kreml gebe es bislang nicht.

Prigoschin hatte im Juni seine Kämpfer zum Marsch auf Moskau aufgerufen, weil die russische Militärführung angeblich einen Angriff auf Wagner-Söldner befohlen hatte. Den Aufstand brach er rasch wieder ab und willigte ein, gemeinsam mit seinen Kämpfern nach Belarus ins Exil zu gehen. Im Gegenzug sollten sie nicht strafrechtlich verfolgt werden.

Inoffizielle Spezialaufträge in Syrien und Trollfabriken

Die von Prigoschin aufgebaute Söldnertruppe hatte für Russland erst inoffizielle Spezialaufträge in Syrien, später auch in mehreren Staaten Afrikas erfüllt. Im Angriffskrieg auf die Ukraine warb Prigoschin Häftlinge aus russischen Gefängnissen an. Die Truppe erlitt schwere Verluste in den Kämpfen um die ostukrainische Stadt Bachmut.

Priogoschin warf der regulären Militärführung Unfähigkeit und Korruption vor. Priogschin hatte selbst im Gefängnis gesessen und später Karriere als Hoflieferant für den Kreml gemacht, daher rührt sein Beiname "Putins Koch". Er soll auch der Geschäftsmann hinter den Trollfabriken in St. Petersburg gewesen sein, die über soziale Netzwerke Einfluss auf westliche Länder zu nehmen versuchten.

Mit Material der Agenturen dpa, afp und ap

