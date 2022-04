Waffen oder Diplomatie? Deutschland streitet über Weg im Ukraine-Krieg

Neben den Grünen ringt auch die SPD weiter um ihre Haltung im Ukraine-Krieg. Fraktionschef Mützenich fordert stärkere diplomatische Bemühungen, um Russland in der Welt weiter zu isolieren. Dazu müsse es Gespräche mit den Staaten geben, die Russland weiterhin unterstützen. Mützenich nannte unter anderem China, Brasilien und Indien, das große Mengen Gas in Russland kaufen will.

Heusgen: "Der Krieg hört auf, wenn Putin das will"