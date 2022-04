Hofreiter zur Ukraine: "Keine andere Möglichkeit" als schwere Waffen

WDR: Ist man durch die Lieferung schwerer Waffen nicht eben in dieser Spirale, dass es immer schlimmer wird und Putin da irgendwann gar nicht mehr rauskommt?

Hofreiter: Nein. Man ist, wenn man die Ukraine nicht unterstützt, in der Spirale, dass Putin und das Regime in Russland immer weiter vormarschieren. Sie dürfen ja nicht vergessen, dass selbst mit der Ukraine das Ziel noch nicht erreicht ist. Es ist klar angekündigt, dass das russische Reich wiedererrichtet werden soll und deshalb, glaube ich, wären wir sehr gut beraten gewesen in Deutschland, schon in der Vergangenheit stärker auf unsere mittel- und osteuropäischen Partner zu hören und spätestens nachdem so deutlich geworden ist, wie oft wir uns geirrt haben, jetzt darauf zu hören. Und wenn Sie mit den Balten sprechen, wenn Sie mit den Polen sprechen, die haben ganz große Sorgen – Moldawien noch viel Größere – dass wenn Putin nicht gestoppt wird, sie als nächstes angegriffen werden.