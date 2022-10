Vollsperrung der Bahnstrecke in Opladen ab Samstagabend

Grund dafür ist laut Presseinformation der Deutschen Bahn vom Dienstag die Beseitigung von Schlammschäden, die im Juli vergangenen Jahres durch die Flutkatastrophe entstanden sind. Im letzten Jahr seien bereits Hang- und Dammsicherungsmaßnahmen ausgeführt worden, doch jetzt müssten weitere Reparaturarbeiten folgen. Aufgrund der Sperrung gibt es Fahrplanänderungen und Umleitungen im Fern- und Nahverkehr der Bahn.

Fernverkehr wird umgeleitet

So werden den Angaben zufolge Fernverkehrszüge zwischen den Strecken Bonn/Köln nach Berlin, Bonn/Köln nach Hamburg und Köln nach Süddeutschland umgeleitet. Die Stopps in Hagen, Wuppertal und Solingen und teilweise Köln entfallen dabei. Fernverkehrszüge der Strecke Köln-Dresden beginnen und enden bereits in Dortmund.

Regionalexpress hält nicht in Köln

Im Nahverkehr sind die Züge des RE 7 und der RB 48 - beide National Express - betroffen. Der RE 7 wird ab Wuppertal-Vohwinkel über Düsseldorf Hauptbahnhof nach Neuss umgeleitet. Die Stopps Köln Hbf, Köln Messe/Deutz, Opladen und Solingen entfallen. Wegen anderer Baumaßnahmen fällt die Linie RE 7 zwischen Köln und Neuss aus. Stattdessen gibt es einen Pendelverkehr zwischen Neuss und Krefeld. Die RB 48 wird zwischen Haan-Gruiten und Leverkusen-Manfort durch Busse ersetzt.