Viele Waldbrände weltweit außer Kontrolle

Griechenland: Großes Feuer bedroht Hafenstadt

Ein Hotel auf Rhodos nach den Bränden

Und auch in Griechenland breitet sich aktuell ein großes Feuer in der Nähe der Hafenstadt Alexandroupoli aus. Die Gefahr für weitere Brände ist durch das aktuelle Wetter noch einmal gestiegen. In großen Teilen Griechenlands herrschen aktuell Temperaturen weit über 30 Grad. Auf der beliebten Ferienisel Rhodos sind laut örtlichen Medien inzwischen so gut wie alle Brände gelöscht. Tausende Anwohner hatten die Einsatzkräfte in den letzten Wochen beim Kampf gegen das Feuer unterstützt. Etliche Urlauber wurden in Sicherheit gebracht.