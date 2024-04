Auch nach Semesterstart: Viele Studierende ohne Wohnheimzimmer

Die Suche nach einem bezahlbaren Zimmer hat für viele Studierende noch lange kein Ende - auch nach dem offiziellen Semesterstart. 6.875 Bewerber und Bewerberinnen meldet das Studierendenwerk aus Aachen auf der Warteliste für eines der Zimmer in einem Wohnheim. Dabei verwaltet das Studierendenwerk insgesamt nur rund 5.000 Wohnplätze an den Standorten Aachen und Jülich, die allermeisten davon sind bereits belegt.

Auch in vielen anderen Städten in NRW sind Studierende auf der Suche nach einer Bleibe. In Münster warten nach Angaben des Studierendenwerkes 1.621 Studierende auf ein Zimmer in einem Wohnheim. Zeitweise waren es mehr als 3.000 Bewerber und Bewerberinnen. Einige Plätze konnten aber vermittelt werden.

" Extrem angespannt ", beschreibt ein Sprecher des Studierendenwerks in Köln die Wohnungslage. Zum Semesterstart gab es insgesamt gut 1.100 Bewerbungen. Dagegen stehen 360 Angebote. In Bonn warten noch 800 Studierende auf einen Platz, in Bielefeld sind es knapp 600.

Positive Nachrichten von der Universität in Siegen

Besser ist die Situation für Studierende in Siegen. Auch da umfasst die Bewerberliste des Studierendenwerks aktuell 313 Personen, viele haben sich aber schon für das Wintersemester angemeldet und leiden deswegen nicht unter akuter Wohnplatznot.