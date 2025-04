Seit einigen Wochen ist Meta AI auch in Deutschland aktiv. Wer in WhatsApp, Instagram oder Facebook das Logo mit dem blauen Kreis entdeckt, kann darauf tippen und mit Mark Zuckerbergs Chatbot plaudern oder Fragen stellen.

Doch in den USA steht Meta – der Mutterkonzern hinter Facebook, Instagram und WhatsApp – wegen unzureichendem Jugendschutz in genau diesem Chatbot in der Kritik. Eine umfassende Recherche des "Wall Street Journal" ( WSJ ) deckte auf, dass der KI -gestützte Chatbot des Unternehmens in mehreren Fällen " sexuell explizite Gespräche " mit Nutzern führte. Diese hatten sich eindeutig gegenüber der Plattform als minderjährig identifiziert.

Bots simulieren menschliche Konversationen

Bereits seit 2024 testet Meta in den USA sogenannte "digitale Begleiter" – KI -Chatbots, die auf WhatsApp, Instagram und Facebook verfügbar sind. Diese Bots können menschliche Konversationen simulieren, Fragen beantworten oder einfach unterhalten.

Meta AI kommt jetzt auch nach Deutschland

In den USA können Nutzer den Chatbot von Meta AI sogar sprechen lassen. Sie können aus verschiedenen Stimmen wählen, darunter prominente Persönlichkeiten wie John Cena, Kristen Bell, Awkwafina, Dame Judi Dench und oder Disney-Figuren wie Anna aus "Frozen". Diese "digitalen Begleiter" gibt es in der EU noch nicht.

Sexting mit Minderjährigen: Chatbot antwortet explizit in Tests