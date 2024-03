BAföG: Hilft die Reform den Studierenden wirklich?

Ein Teil der Studierenden und der Schülerinnen und Schüler wird bei den Lebenshaltungskosten vom Staat unterstützt: Durch das BAföG , dem Kürzel für "Bundesausbildungsförderungsgesetz". Die Bundesregierung hat sich am Mittwoch (06.03.24) auf eine Reform für das BAföG geeinigt. Das entsprechende Gesetz muss noch im Bundestag verabschiedet werden.

Die geplanten neuen Regeln verbessern die staatliche Unterstützung für Studierende und Schülerinnen und Schüler zwar. Trotzdem gibt es viel Kritik am Gesetzentwurf, weil die BAföG-Sätze nicht erhöht werden.

Kritik der Studierendenvertreter

"Bundesweit werden gerade Tarifverträge neu verhandelt, nur bei den Studierenden gibt es eine Nullrunde", hat Niklas Röpke vom Dachverband der Studierendenvertretungen fzs am Mittwoch (06.03.2024) im ZDF-Morgenmagazin kritisiert. Röpke bemängelt, dass weder die Wohnkostenpauschale noch die Bedarfssätze erhöht werden und es deshalb nicht mehr Geld für die BAföG-Empfänger gibt.

Matthias Anbuhl, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Studierendenwerks, rechnet konkret vor: "Der BAföG-Grundbedarf liegt mit 452 Euro im Monat deutlich unter dem, was die Düsseldorfer Tabelle als Richtwert für den Elternunterhalt vorgibt, nämlich 520 Euro im Monat, und weit unter dem Grundbedarf beim Bürgergeld von 563 Euro im Monat", so Anbuhl in den Funke-Zeitungen vom Mittwoch (06.03.24): "Studierende sind aber keine Bürger zweiter Klasse. Sie essen, trinken und heizen nicht weniger als andere Menschen."

BAföG-Änderungen: Freibeträge, Studienstarthilfe, zusätzliches Semester

Die Bundesregierung plant drei konkrete Veränderungen für das BAföG. Damit mehr junge Menschen finanzielle Unterstützung bekommen können, werden die Freibeträge erhöht: Zum einen für das Elterneinkommen, aber auch für das eigene Einkommen der BAföG-Empfänger. Sie dürfen ab dem 1. Januar 2025 bis zu 556 Euro monatlich dazuverdienen. Die Erhöhung der Freibeträge gilt für Studierende, aber auch für Schülerinnen und Schüler beispielsweise in den höheren Klassen von Gymnasien und Gesamtschulen, an Berufsfachschulen und an Weiterbildungskollegs.