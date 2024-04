Veteranentag: Wertschätzung für Soldaten oder Militarisierung der Gesellschaft?

Es ist so gut wie sicher, dass der Bundestag heute seine Zustimmung für die Einführung eines jährlichen nationalen Veteranentages am 15. Juni gibt. Schließlich stammt der gemeinsame Antrag von der Ampelkoalition sowie der Unionsfraktion, die zusammen über mehr als drei Viertel der Sitze im Parlament verfügen. Mit dem Vorhaben wollen die Parteien ein sichtbares Zeichen für Wertschätzung sowie Aufmerksamkeit für die Arbeit der Soldatinnen und Soldaten setzen und zugleich Bemühungen um die soziale Versorgung stärken, wie Politiker von SPD , Grünen und FDP sowie der Union erklärten.

Wir zeigen, was diese Pläne konkret bedeuten, welche Konsequenzen sich dadurch für ehemalige und aktive Mitglieder der Bundeswehr ergeben würden und warum es auch Kritik an der Idee gibt.

Was ist für den nationalen Veteranentag geplant?