Am Freitag ist es endlich soweit! Die Osterferien in Nordrhein-Westfalen läuten die ersten Urlaubstage des Jahres ein. Zahlreiche Kurzurlauber werden wieder unterwegs sein - per Bahn, Flugzeug oder Auto. Im Trend liegen auch dieses Jahr wieder Flugreisen in südliche Gefilde, Trips in die Berge und an den Gardasee sowie erste Strandtage an deutschen und niederländischen Nordseestränden. Vor allem rund um das Osterwochenende (28.3. bis 1.4.) prognostiziert das WDR-Verkehrsstudio belebte Autobahnen und ausgelastete Züge in ganz Deutschland. Sehr reisestarke Tage sind traditionell Gründonnerstag und Ostermontag.

Keine Staurekorde auf NRW-Autobahnen

Auch wenn die Osterferien nicht für Rekordstaus bekannt sind, so machen sich über die Ostertage doch zahlreiche Reisende zu Verwandten und Freunden auf den Weg. Hinzu kommt reger Shoppingverkehr Richtung Niederlanden, wo viele Einkaufszentren über die Feiertage zum Bummeln einladen. Doch das ist erst der Anfang: Gleich mehrere Feiertage im Mai bieten bis zum Beginn der Sommerferien am 8. Juli perfekte Gelegenheiten für verlängerte Reisewochenenden – garantiert mit langen Staus inklusive.

Belebte Reiserouten Richtung Küste und Berge

Reiseverkehr Richtung Küsten und Berge zu Ostern erwartet.

Belebter sein werden die Strecken an die Küste und gen Berge. Zahlreiche Staus wird es auf den Routen außerhalb Nordrhein-Westfalens besonders am Freitagnachmittag, am Samstag sowie rund um das Osterwochenende geben. Am ruhigsten ist erfahrungsgemäß der Ostersonntag.



Eng wird es auf der A1 und A2 Richtung Norden und Nordosten, auf der A3 und A4 Richtung Niederlande und auf der A31 Richtung Ems und Nordsee. Lebhafter Verkehr ist auch auf der A61 Richtung Eifel und Mosel möglich. Klassische Staurouten gen Süden sind die A3 Frankfurt-Würzburg, die A5 Karlsruhe-Basel, die A8 Stuttgart-München-Salzburg und die A9 Nürnberg-München.

Einkaufsverkehr Richtung Niederlande

In den benachbarten Niederlanden laden geöffnete Innenstädte und Shoppingzentren auch an Karfreitag und Ostermontag zu einem Bummel ein. Reger Verkehr ist daher auf den Autobahnen A3 Richtung Arnheim, A4 Richtung Eindhoven, A40 Richtung Venlo, A52 Richtung Roermond sowie A57 Richtung Nimwegen einzukalkulieren.

