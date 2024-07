Am Wochenende beginnt in NRW die zweite Ferienhälfte. Viele Flugreisende starten dann in den Sommerurlaub oder kehren wieder zurück. Für die "Letzte Generation" offenbar eine Gelegenheit, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen.

"Letzte Generation": Klebe-Aktion am Flughafen Köln/Bonn

Am Mittwoch haben die Klima-Aktivisten eine internationale Kampagne begonnen, bei der sie unter anderem den Airport Köln/Bonn blockierten. Am Donnerstag war der Frankfurter Flughafen betroffen.