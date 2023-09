Grundsätzlich gibt es nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht des Vaters, Umgang mit dem Kind zu haben - theoretisch jedenfalls. " In der Praxis lässt sich jedoch der Umgang nicht gegen den Willen des Vaters durchsetzen ", so Catic-Behr. Denn wenn der Vater das nicht will und er dennoch mit seiner Tochter oder seinem Sohn Umgang hat, wäre das Kindeswohl gefährdet.

Ansonsten gilt: In welchem Umfang und in welcher Weise ein Umgang zwischen Vater und Kind erfolgt, ist nicht festgelegt. " Maßstab für die Länge und die Häufigkeit eines Miteinanders ist immer das Kindeswoh l“, betont Catic-Behr. In vielen Fällen können sich Eltern auf keine Umgangsregelung einigen. Dann kann ein Familiengericht entscheiden, wie genau der Umgang aussieht.

Was ist, wenn ein Paar ohne Trauschein sich nach ein paar Jahre trennt – welche Rechte haben Väter dann in Bezug auf ihr Kind?

Das Gleiche wie bereits beschrieben: Sie müssen Unterhalt zahlen und dürfen, wenn sie es möchten, Umgang mit ihrem Kind pflegen.