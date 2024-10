2.700 Bach-Begutachtungen

Interaktive Karte zeigt Einsendungen

So kamen bislang bundesweit bereits 2.700 Bach-Begutachtungen zusammen - inklusive vieler eingesendeter Fotos. Auch aus NRW sind viele Beobachtungen eingegangen. Zu finden sind sie auf einen Blick und Klick auf einer großen interaktiven Karte.

DNA-Analyse: Vier NRW-Bäche mäßig bis schlecht

Für den Flusscheck hat ein Biologen-Team 30 der eingereichten Flüsse mit einer DNA-Analyse auf ihre ökologische Gesundheit untersucht - vier von ihnen liegen in NRW - und sie alle schneiden nicht besonders gut ab.

Ölbach schneidet mäßig ab

Der ökologische Zustand wird über fünf Klassen definiert. So hat der Schörmelgraben in Sendenhorst im Münsterland mit der Zustandsklasse 5 am schlechtesten abgeschnitten. Der Roßbach in Castrop-Rauxel bekam eine unbefriedigende 4. Und auch der Itterbach in Hilden und der Ölbach in Schloß Holte-Stukenbrock schneiden mit der Zustandsklasse 3 nur mäßig ab.

Mitmachen ist noch möglich

Was kann man auf 100 Metern beoachten?

Die ARD-Mitmachaktion wurde verlängert. Noch bis zum 31. Oktober 2024 könnt ihr mitmachen und Beobachtungen zu Protokoll geben. Einfach raus an "euren" Bach gehen, genau hinsehen und Ergebnisse in einen Fragebogen schreiben. Der Bach sollte zwischen einem halben Meter und maximal 3 Metern breit sein. Geht 100 Meter am Ufer entlang - ein Meter entspricht ungefähr einem Schritt. Die Fragen beziehen sich immer auf die kompletten 100 Meter.

Über dieses Thema berichten wir am 21.10.2024 in der TV-Dokumentation "Unsere Flüsse – Wie retten wir Deutschlands Lebensadern?“ um 22.50 Uhr im Ersten und in der Lokalzeit um 19.30 Uhr im WDR Fernsehen.

Unsere Quellen: