Steigender Gaspreis: Muss der Staat Uniper wirklich helfen?

Ist der Rettungsschirm für Uniper wirklich nötig?

Jörg Marksteiner, WDR-Wirtschaftsredaktion

"Das ist absolut sinnvoll, denn alle Alternativen sind viel schlechter", meint Jörg Marksteiner von der WDR -Wirtschaftsredaktion. Der Grund: "Wenn so ein Unternehmen ausfällt, das so zentral ist für die Gas-Versorgung, dann bekämen wir ganz schnell einen Dominoeffekt. Das heißt: Auf einen Schlag könnten auch viele andere Firmen in finanzielle Not geraten und ihre Kunden nicht beliefern."

Ist es gerecht, dass der Staat mit viel Steuergeld großen Firmen hilft?

In der Vergangenheit fuhr Uniper satte Gewinne ein - 774 Millionen Euro allein im Jahr 2020. Davon profitierten auch die Aktionäre. Hat sich Uniper in diesen guten Zeiten möglicherweise zu sehr auf billiges russisches Gas verlassen und zu wenig finanziellen Puffer für Krisen angelegt?

"Natürlich kann man diese Frage stellen" , sagt Jörg Marksteiner. "Aber das hilft jetzt nicht weiter. Denn die Frage ist jetzt nicht nach Gerechtigkeit. Sondern: Was verursacht am wenigsten Schaden?" Die Firma pleitegehen zu lassen, hätte hohe Folgekosten, so der Wirtschaftsjournalist.

"Ich glaube, dieser Rettungsschirm ist unter vielen nicht sehr guten Möglichkeiten noch die sinnvollste." Jörg Marksteiner, WDR-Wirtschaftsredaktion

Besteht die Chance, dass der Staat das Geld zurückbekommt?

Möglich ist das, wie der Fall Lufthansa zeigt. In der Corona-Krise hatte der Staat das Luftfahrtunternehmen massiv gestützt und wurde Miteigentümer. Später hat der Staat seine Aktien sogar mit Gewinn verkauft.

Wie teuer es wird, hänge am Ende davon ab, auf welche Weise der Staat wirklich eingreift, so Marksteiner. Das könnten sowohl Kredite sein, für die auch Zinsen gezahlt werden müssten, als auch eine direkte Beteiligung oder lediglich Garantien.

Seine Einschätzung: "In der Vergangenheit haben solche Rettungsschirme gar nicht so schlecht funktioniert. Allerdings dauert es eben oft sehr lange, bis der Staat sein Geld zurückbekommt."

