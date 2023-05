UN: Temperaturen steigen bis 2027 auf Rekordniveau

Was hat El Niño für Folgen fürs globale Klima?

" Es hat zunächst einmal Folgen für das Klima der an den Pazifik angrenzenden Kontinente, zum Beispiel extreme Niederschläge im ansonsten ehr trockenen Peru “, erläutert Fink. Zugleich gebe es weniger Niederschläge im sonst sehr feuchten Indonesien. Auch auf das Klima in Kalifornien und Florida habe El Niño Folgen. " Leute in Europa spüren diese Auswirkungen nicht “, so Fink.