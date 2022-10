Ukraine-Wiederaufbau mitten im Krieg: "Die Menschen brauchen ein Dach über dem Kopf"

WDR: Wie gehen Sie bei ihren Kontakten mit Regierungsverantwortlichen in Kiew mit der Befürchtung in der EU um, es könnte eine neue Fluchtwelle einsetzen? Gerade jetzt, in den nächsten Wintermonaten, da die Temperaturen deutlicher unter null Grad fallen werden und Menschen ohne Strom und ohne Heizung dasitzen. Ist das für sie gerade die neue Krise in diesem Krieg?

Schulze: Natürlich reden wir darüber, weil die Menschen in der Ukraine bleiben wollen. Ich war vor den Sommerferien gerade erst in der Ukraine. Man sieht, wie dort wieder aufgebaut wird, was die Menschen alles tun, um zu Hause bleiben zu können. Das zu unterstützen ist einfach wichtig, denn die Ukraine ist in einem Krieg. Alles, was die Ukraine dann noch schwächt, muss möglichst vermieden werden. Und deswegen helfen wir einfach, dass die Menschen dort bleiben können.