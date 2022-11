In sozialen Netzwerken kursierten am Wochenende Videos, die etwa einen ukrainischen Soldaten zeigen, der eine der großen runden Früchte in der Hand hält und von einer Menschenmenge euphorisch bejubelt wird. Vielfach geteilt wurde auch ein Foto, das eine ukrainische Flagge auf einer gigantischen Melonen-Statue zeigt.

Hintergrund ist folgender: Die Region Cherson mit ihren warmen Sommern ist bekannt für besonders köstliche Wassermelonen. Dass das beliebte Obst in der vergangenen Saison in die Hände der russischen Besatzer fiel, schmerzte die Ukrainer auch finanziell, denn die Früchte sind ein wichtiges Handelsprodukt.

Ukrainische Medien zurück, Minen werden geräumt

Die russischen Besatzer hatten sich auf die Seite südöstlich des Flusses Dnipro zurückgezogen, Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte die Befreiung weiterer besetzter Gebiete an. Ukrainisches Radio und Fernsehen haben in Cherson wieder ihren Sendebetrieb aufgenommen. 2.000 Sprengsätze seien bereits entschärft worden.

Der Sieg über die gleichnamige Gebietshauptstadt Cherson steht für die Ukrainer symbolisch für die Rückeroberung der gesamten Region - und damit auch der Melonen-Felder.