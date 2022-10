Zurück in den Wintermodus: Uhren werden in der Nacht umgestellt

Stand: 29.10.2022, 10:45 Uhr

In der kommenden Nacht werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt - von drei auf zwei Uhr. Statt Sommerzeit also wieder Normalzeit. Was macht das mit uns? Wie kann man sich den richtigen Dreh merken? Und wie steht es eigentlich um die Abschaffung?