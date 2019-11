Zwei Mal im Jahr lautet die Frage: vor oder zurück? Wann und in welche Richtung müssen die Uhren im Frühling und im Herbst umgestellt werden?

Die Medien erinnern jeweils an das Prozedere. Die Sommerzeit beginnt am letzten Sonntag im März: Um 2 Uhr werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt. Am letzten Sonntag im Oktober endet sie wiederum: Die Uhren werden um 3 Uhr eine Stunde zurückgestellt.