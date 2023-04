Echt oder nicht? Verwirrung um Profile bei Twitter

"Twitter verliert an Bedeutung"

Doch wenn man mal die Witzchen beiseite lässt, muss man befürchten, dass Twitter als Plattform mit dieser Änderung weiter an Relevenz einbüßt. Findet zumindest Gavin Karlmeier: " Als Kommunikationsmedium wird Twitter an Bedeutung verlieren. Twitter handelt willkürlich, gerade, was Journalisten angeht. " In den vergangenen Monate gab es mehrere Fälle, in denen die Konten von Journalistinnen und Journalisten gesperrt wurden, die kritisch über Elon Musk und das Unternehmen berichtet hatten.