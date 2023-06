Trans Frau Iza Hofmann in Düsseldorf offenbar von Mann attackiert

Ein bislang unbekannter Mann hat in Düsseldorf eine trans Frau beschimpft und angegriffen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll der etwa 35 Jahre alte Täter die trans Frau am Donnerstagabend vor dem Zugang zu einem U-Bahnhof zunächst beleidigt und dann mit Aktentaschen mehrfach auf sie eingeschlagen haben. Offenbar handelt es sich um trans Frau Iza Hoffmann, bekannt als Klimaaktivistin.

Mann nach Angriff auf trans Frau flüchtig

Als die Geschädigte am Boden lag, soll der Angreifer sie gewürgt haben, so die Polizei weiter. Anschließend flüchtete der Angreifer. Die trans Frau erlitt Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Trans Frau Iza Hofmann meldet sich bei Twitter als Angegriffene