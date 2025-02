Paracetamol-Challenge auf TikTok: Lebensgefährliche Überdosis

Ein Umstand, den auch TikTok-Userin Janet Olgemöller kennt. Natürlich seien junge Leute nicht unbedingt ihre Zielgruppe. " Aber zumindest erreiche ich so Menschen in meinem Alter - also Eltern und Lehrer ." Immerhin knapp 170.000 Aufrufe hat ihr Warn-Video bis dato.

Welche "Mutproben" gab es noch auf der Plattform?

In der Vergangenheit sind auf TikTok immer wieder mal sogenannte "Herausforderungen" viral gegangen. So hatte sich in Hessen eine 13-Jährige bei der Blackout-Challenge in ihrem Zimmer bis zur Bewusstlosigkeit selbst stranguliert und dabei mit dem Handy gefilmt.

Beitrag zu der Deodorant-Challenge auf einem Smartphone

Bei der "Hot Chip Challenge" ging es vor einiger Zeit darum, besonders scharfe Chips zu essen - Verbrennungen, Bauchschmerzen und Erbrechen waren oft die Folge. Bei einer Deo-Challenge sprühten sich Teenager solange Deo auf eine Hautstelle, wie sie es aushielten - Schmerzen und massive Hautschädigungen inklusive. Selbst das Bundesinstitut für Risikobewertung schickte daraufhin eine Warnung raus.