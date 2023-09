Lebensgefährliche "Deo-Challenge": Schulen im Kreis Coesfeld klären auf

Medien- Scouts klären 6. Klasse auf

Medien-Scout Marie Terbille spricht mit Schülerinnen und Schülern der 6. Klasse

In der sechsten Klasse im Clemens-Bretano-Gymnasium wurde am Montag darüber gesprochen. Viele der Elf- bis 12-Jährigen haben offenbar von solchen "Mutproben" gehört. Mit in den Klassen waren auch Medien-Scouts wie die 14-jährige Marie Terbille, um mit den jüngeren Schülern und Schülerinnen zu sprechen.

Sie hat eine Erklärung, warum so viele Jugendliche bei solchen Challgenes auf den Social-Media-Plattformen mitmachen: "Das ist halt so der Gruppenzwang und wenn es einer macht, dann wollen es natürlich alle machen, weil das ja dann 'cool' ist und wir sind dann dafür da, um auch nochmal in die Klassen zu gehen und zu sagen, ihr seid auch 'cool', ohne die Challenges zu machen."

Erwachsene wissen oft nichts von den Challenges

In der Schule in Coesfeld wurde heute intensiv über die "Deo-Challenge" gesprochen

In den sozialen Netzwerke kursieren so viele Challenges, das wissen gerade die Erwachsenen oft gar nicht. Darüber müsste in den Familien gesprochen werden, denn man könne nur agieren, wenn man informiert ist, so Schulleiterin Maike Verwey.

Sie möchte die Kinder unbedingt ermutigen, auf ihr Bauchgefühl zu hören und mit anderen darüber zu reden. Die Schüler und Schülerinnen aufklären, ohne Social Media zu verteufeln - darum geht es am Clemens-Brentano-Gymnasium.