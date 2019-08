Aktuell am Morgen: BVB und Bayern spielen um den Supercup ++ Wieder Proteste in Moskau? ++ Deutsche Grillmeisterschaften in Fulda

Multisport-Event: Finals in Berlin

7.32 Uhr: Die Finals sind zehn gleichzeitig ausgetragenen deutsche Meisterschaften. Während die Boxer, Schwimmer und Bahnradsportler bereits in den vergangenen Tagen ihre Vorkämpfe absolvierten, ermitteln jetzt am Wochenende auch die Leichtathleten, Turner, Kanuten und Bogensportler sowie die Triathleten, Modernen Fünfkämpfer und die Trial-Fahrradfahrer ihre nationalen Titelträger. Vor allem die kleineren Verbände erhoffen sich von der Premiere des Multisport-Events ein höheres Zuschauerinteresse.

Proteste in Hongkong gehen weiter

7.17 Uhr: Trotz Drohungen der chinesischen Armee hat ein neues Protestwochenende der Demokratiebewegung in Hongkong begonnen. Am Freitagabend demonstrierten tausende Staatsbedienstete, obwohl ihnen mit Entlassung gedroht wurde. Auch für heute und morgen sind Proteste geplant

Zwei Verletzte bei Brand in Bochumer Klinik

7.08 Uhr: Bei einem Feuer in einem Bochumer Krankenhaus sind zwei Menschen verletzt worden. Im Zimmer eines Patienten war am Freitagabend eine Matratze in Brand geraten, wie die Feuerwehr weiter mitteilte. Ein Mitarbeiter versuchte, die Flammen zu löschen. Dabei wurde er leicht verletzt. Auch der Patient erlitt leichte Blessuren. Wie es zu dem Brand kam, konnten die Behörden noch nicht sagen.

Fridays for Future: Sommercamp geht weiter

6.56 Uhr: Heute erwarten die Klimaaktivisten von Fridays for Furture prominenten Besuch. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion werden sie in Dortmund mit dem Wirtschaftsweisen Christoph M. Schmidt über die Klimarettung sprechen.

BVB und Bayern spielen um den Supercup

6.45 Uhr: Der Supercup ist der erste Titel, der nach der Sommerpause in der Fußball-Bundesliga vergeben wird. Die Partie zwischen Vizemeister Dortmund und Meister Bayern München wird um 20.30 Uhr angepfiffen. Normalerweise spielen um den Supercup Meister und Pokalsieger der vergangenen Saison. Da die Bayern aber das Double gewonnen haben, ist Vizemeister BVB der Gegner.

Wieder Proteste in Moskau?

6.40 Uhr: Obwohl am vergangenen Samstag über 1.300 Aktivisten bei einer nicht genehmigten Demonstration in der Moskauer Innenstadt festgenommen wurden, hat die Opposition heute ab 14 Uhr neue Proteste angekündigt. Die nicht genehmigte Aktion unter dem Motto "Gemeinsam für die unabhängigen Kandidaten" richtet sich gegen den Ausschluss von 57 Oppositionskandidaten bei der Wahl des Moskauer Stadtparlaments am 8. September. Die Demonstranten rechnen wieder mit harten Polizeimaßnahmen.