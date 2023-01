Klage wegen zu wenig Klimaschutz: Kommt jetzt ein Tempolimit?

Das Klima schützen, den Klimawandel stoppen: Dem hat sich auch die Bundesregierung verpflichtet. So richtig voran geht es aber nicht. Das jedenfalls meint der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und hat nun Klage vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingereicht. Deutschland verfehle die selbst gesetzten Ziele beim Klimaschutz, wettert die Umweltschutzorganisation. In der Kritik steht steht vor allem der Verkehrssektor - und damit rückt nun auch wieder ein Tempolimit in den Fokus.