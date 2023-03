Ab April: Schluss mit telefonischer Krankschreibung

Hausärzteverband: Änderung "nicht nachvollziehbar"

Das missfällt vielen - auch die Verbraucherzentrale und der Hausärzteverband üben Kritik. Die Vizechefin des Verbandes, Nicola Buhlinger-Göpfarth, sieht durch überfüllte Praxen die Versorgung der Patienten in Gefahr. Ohne die telefonische Krankschreibung gehe es nicht mehr. Sie findet es nicht nachvollziehbar, eine Regel zu streichen, die hervorragend funktioniert habe, sagte sie gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Viele Hausarztpraxen gerieten so weiter unter Druck.

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen ist dafür, die Krankschreibung per Telefon beizubehalten. Sie sei eine große Entlastung für Patienten und Praxen.

Lauterbach: " Telefonische Krankschreibung sinnvoll "

Aus der Politik kommt Unterstützung. Unter anderem von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD ) und dem gesundheitspolitischen Sprecher der Grünen im Bundestag, Janosch Dahmen.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach

Lauterbach sagte der dpa , er halte die telefonische Krankschreibung für sinnvoll. Darüber müsse aber der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen entscheiden. Dahmen sprach gegenüber der dpa von einer wichtigen Entlastung für Patienten und Ärzte, die sich bewährt habe.

Bei Corona & Co reicht auch weiter Griff zum Telefon

Der Unmut könnte die Debatte also neu entfachen. Erst mal gilt aber: Bei Halsschmerzen, Husten oder einer Erkältung muss man wieder persönlich in der Praxis vorbeischauen. Anders sehe es bei besonders ansteckenden Krankheiten aus, sagt Christina Sartori aus der WDR Wissenschaftsredaktion. Beispielsweise bei Corona oder auch bei Affenpocken. Da sei es weiterhin möglich, per Telefon eine Krankschreibung zu bekommen.

Videosprechstunde als Alternative

Außerdem seien Videosprechstunden eine weitere Möglichkeit, sagt Sartori. Am besten gehe das über Apps, mit denen man in wenigen Schritten einen Termin zum Videocall vereinbaren könne. Aber Vorsicht: Nicht jede Praxis bietet solche Sprechstunden an. Und: Wenn der Arzt einen Patienten nicht kenne, könne er eine Person nur für drei Tage krankschreiben, sagt Sartori.