"Wir beobachten gerade, dass die Preise relativ hochgehalten werden im Vergleich zum Rohöl und zum Euro" Roman Sutholt vom ADAC Nordrhein zu Kraftstoffpreisen an Tankstellen

Roman Suthold vom ADAC Nordrhein

Was allerdings auffällt: In den vergangenen Wochen ist der Rohölpreis längst nicht so stark gestiegen wie der Preis für Benzin und Diesel. "Wir beobachten gerade, dass die Preise relativ hochgehalten werden im Vergleich zum Rohöl und zum Euro" , so Suthold vom ADAC. Seine Vermutung: Der Spritpreis werde von den Tankstellenbetreibern bis zum Tankrabatt absichtlich hochgehalten, um "so seine eigenen Gewinne in Zukunft zu maximieren" .