Darum steigen die Spritpreise in Deutschland besonders stark

Durchschnittlich 1,58 Euro kostete der Liter Diesel in Deutschland am 1. Januar 2022 - vor einer gefühlten Ewigkeit. Drei Tage vor Kriegsbeginn war die Zahl schon auf 1,66 gestiegen, dann folgte eine regelrechte Explosion: Gut zwei Euro kostet der Liter aktuell, zwischenzeitlich zahlte man an Tankstellen Preise jenseits der 2,30 Euro.

Deutschland ist Spitzenreiter

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs sind in allen Ländern Europas zu spüren - doch bei den Spritpreisen gibt es offenbar erhebliche Unterschiede. Wie die EU-Kommission mitteilt, ist Diesel in Deutschland zwischen dem 21. Februar und dem 25. April ganze 38 Cent teurer geworden - das ist in der EU Höchstwert, gemeinsam mit Schweden und Lettland.

Auch beim Super-Benzin gehört Deutschland zur Spitzengruppe - das Kartellamt untersucht derzeit, ob es illegale Preisabsprachen zwischen den Unternehmen gab.

Ganz anders sind die Preise etwa in Italien, wo der Liter inzwischen sogar günstiger ist als kurz vor Kriegsbeginn. Wie kann das sein?