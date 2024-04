Tag gegen Lärm: Auf der Suche nach mehr Ruhe

Lauter Straßenverkehr, die Kreissäge auf dem Bau, Musikbeschallung im Kaufhaus, lärmendes Kinderspielzeug oder einfach der alte Motorrasenmäher vom Nachbarn - Lärm kann mächtig an den Nerven zerren. Einmal im Jahr will die Gesellschaft für Akustik am "Tag gegen Lärm" mit Aktionen gegensteuern und das Bewusstsein schärfen. Denn: Lärm ist mehr als nur eine Unannehmlichkeit.

Lärm macht krank

Lärmquelle Nr1: Straßenverkehr

Studien belegen, dass langfristige Lärmbelastung zu einer Reihe von Gesundheitsproblemen führen kann, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlafstörungen und Stress. "Lärm ist purer Stress fürs Gehör und gehört zu den häufigsten Ursachen für eine Hörschädigung", sagt Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker. Bereits bei Lautstärken ab 85 Dezibel über einen anhaltenden Zeitraum könne das Gehör irreparabel Schaden nehmen - und das auch schon im Jugend- oder Kindesalter.

Der Straßenverkehr ist seit langem die dominierende Lärmquelle in Deutschland. Etwa drei Viertel der Bevölkerung fühlt sich durch Straßenverkehrslärm gestört oder belästigt. Das geht laut Bundesumweltamt aus einer repräsentativen Umfrage hervor.

Stille Orte mitten im Lärm

Autobahnkirche Siegerland - Ruheort direkt an der Autobahn

Doch mitten im Ballungsraum NRW gibt es auch ausgesprochene Orte der Ruhe. Wir haben einige gefunden - nicht in der Natur, in abgelegenen Wäldern oder versteckten Parks, sondern mitten drin im lauten, urbanen Raum:

Autobahnkirche Siegerland: Direkt an der A45 gelegen ist mit diesem spirituellen Raum direkt an einer hektisch lauten Autobahn eine Raststätte der ganz anderen Art entstanden.

Raum der Stille an der Uni: Im wuseligen Uni-Alltag können Mitarbeiter und Studierende in einem Extra-Raum an der Ruhruniversität Bochum innehalten und durchatmen.

Kapelle auf Schalke: Wenn in der Veltinsarena die Fußballfans laut werden, dröhnt es mächtig im Stadion. Mitten drin gibt es mit der Kapelle aber einen Ort der Ruhe auf Schalke.

Stadtbibliothek Köln : Pssst, hier wird höchstens mal eine Seite umgeblättert. In der größten öffentlichen Bücherei von NRW kann man inmitten von rund einer Million Bücher und Zeitschriften schön schweigen.

Hauptfriedhof Dortmund-Brackel: Dortmunds größte Grünfläche und mit über 8.000 Bäumen eine wahre Ruheoase für Besucher. Aber auch in vielen anderen NRW-Städten liegen Friedhöfe oft wie grüne Inseln mitten in der Stadt.

Orte der Ruhe per App finden

Wie wäre es, mit einer App ruhige Orte zu finden? In kleinerem Rahmen geht das schon. Mit der App "Sound Print" können User zum Beispiel erst einmal selbst einen Soundcheck ihrer Umgebung machen. Oder Restaurants finden, in denen es besonders laut oder leise zugeht.

Auch die Technische Universität Berlin hatte in einem begrenzten Projekt ruhige Orte mithilfe einer App ermittelt. Dort konnten Bürger ausgemachte ruhige Orte selbst einspeisen. Durch das Projekt sollten Stadtbewohner auch auf Ruhe in ihrer Nachbarschaft sensibilisiert werden. Statt sie mit der Öffentlichkeit zu teilen, behalten allerdings viele Menschen ihre Lieblings-Ruhe-Orte lieber für sich - aus Angst, dass sie irgendwann nicht mehr still sind.

