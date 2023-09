Tag des offenen Denkmals: Fast 1.000 Angebote in NRW

Münster feiert im großen Stil

Dort findet auch die bundesweite Eröffnungsfeier statt - auf dem Lambertikirchplatz und dem angrenzenden Prinzipalmarkt. Allein in und um Münster sind rund 100 Angebote geöffnet. Das historische Rathaus als symbolträchtiger Ort des Westfälischen Friedens von 1648 zeige auf besondere Weise, " welche Werte von Denkmälern ausgehen können ", erklärte Oberbürgermeister Markus Lewe ( CDU ).

Auch mehrere Schaubaustellen sollen zugänglich sein - Besucher können dort Restauratoren oder Handwerkerinnen über die Schulter schauen. Der Veranstalter Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) und die Stadt Münster kündigten zudem ein Bühnenprogramm, Expertenrunden und einen "Markt der Möglichkeiten" an, auf dem lokale Akteure über die Denkmalpflege informieren.

Kanäle, Kliniken und Industriebauten

Aber auch an anderen Orten in NRW gibt es interessante Angebote: In Aachen können Besucher das historische Kanalsystem besichtigen. In Köln kann das 1908 eröffnete Alexianer-Krankenhaus besucht werden, in Mülheim an der Ruhr die "Alte Dreherei", in der im 19. Jahrhundert Eisenbahnen gewartet wurden. In Telgte können sich Interessierte über die Fortschritte bei der Restaurierung einer der ältesten ehemaligen Synagogen des Landes informieren.

Auf der Homepage des Denkmaltags gibt es eine komplette Liste: