Tag der offenen Moschee - auch in NRW

"Tag der offenen Moschee" am Einheitstag

Auf ZMD-Initiative war der Tag der offenen Moschee 1997 an den Start gegangen - als Zeichen der Zugehörigkeit und Verbundenheit bewusst am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit. Seit 2007 organisiert der Koordinationsrat der Muslime (KRM) den Tag, der Kennenlernen und Austausch zwischen Muslimen und Nichtmuslimen fördern soll.

Neben dem ZMD und der Ditib als bundesweit größter Islamorganisation gehören inzwischen vier weitere Verbände dem Koordinationsrat an. In Deutschland leben rund 5,5 Millionen Muslime. Unter den Bundesländern wohnen mit Abstand die meisten in Nordrhein-Westfalen. In Studien treten immer wieder breite Vorbehalte in der Bevölkerung gegen den Islam zutage.