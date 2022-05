Tag der Arbeit: Gewerkschaft-Demos in NRW mit viel Politprominenz

Wüst und Kutschaty sprechen in Dortmund

Zur zentralen Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) in NRW kommen am Sonntagmittag Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und SPD-NRW-Chef Thomas Kutschaty nach Dortmund. Dort werden auch weitere Spitzenkandidaten der NRW-Parteien an einer Diskussion im Westfalenpark teilnehmen.

In Düsseldorf wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ebenfalls zur Mittagszeit zu den Teilnehmern der Maidemonstration sprechen. In Bielefeld ist SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert dabei, in Bergkamen hat sich SPD-Chefin Saskia Esken angekündigt. In Mülheim an der Ruhr tritt am frühen Nachmittag NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ans Mikro, in Gelsenkirchen hat sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) angekündigt.