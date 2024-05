10.000 Suizide jährlich: Wie Lauterbach die Zahl senken will

Alix Puhl hat ihren Sohn im Corona-Sommer 2020 verloren. Emil ist 16 Jahre jung und sehr schlau, als er nach Japan reist. Er macht dort ein Auslandsjahr, lernt dafür sogar Japanisch. Dann, Ende Januar 2020, ein Anruf der Schule bei Alix Puhl. Emil gehe es nicht gut, er sei depressiv und suizidal.

Alix Puhl und ihr Mann Oliver reagieren sofort und holen Emil heim. Er macht eine Therapie - ohne Erfolg. Eines Tages sagt er zu seinen Eltern: " Ich will mir das Leben nehmen. " Emil nennt sogar Ort und Zeit. Seine Eltern bringen ihn direkt auf eine Akutstation der Uniklinik Frankfurt.

Alix Puhl

Nach fünf Wochen wird Emil entlassen - offiziell als geheilt, erinnert sich Alix Puhl. Zuhause scheint es ihm besser zu gehen: " Er machte Zukunftspläne und wir waren alle sehr erleichtert ." Was wirklich in Emil vorgeht, weiß sie nicht. Wie tief seine Verzweiflung ist. Bis er sich von zuhause verabschiedet - und verschwindet.

Eine Woche sucht die Familie, erfährt viel Hilfe und Solidarität von der Bevölkerung. Doch dann die Nachricht: Die Polizei hat ihn gefunden. Emil ist tot. Er hat Suizid begangen.

Strategie gegen Suizid

Sich selbst das Leben zu nehmen, ist jedes Jahr in Deutschland für mehr als 10.000 Menschen offenbar der letzte Ausweg. Dagegen will Bundesgesundheitsminister Lauterbach etwas tun: Er hat am Donnerstag die erste nationale Suizid-Präventionsstrategie vorgestellt. Das Thema müsse " aus der Tabuzone " herausgeholt werden, sagte der SPD -Politiker. Einer seiner wichtigsten Punkte: Mehr über das Thema reden.

Was plant die Bundesregierung?

Karl Lauterbach (SPD) stellt seine Ideen zur Suizidprävention vor.

Um Betroffene zu erreichen und das Thema Suizid zu enttabuisieren, kündigt Lauterbach unter anderem eine Aufklärungskampagne und eine zentrale Krisendienst-Notrufnummer an, die gemeinsam mit den Ländern eingerichtet werden soll. Denkbar ist die 113. Darüber hinaus sollen Fachkräfte im Gesundheitswesen für das Thema mit speziellen Schulungen sensibilisiert werden.

Alle Beratungs- und Kooperationsangebote sollen von einer bundesweiten Stelle koordiniert werden. Die Präventionsangebote sollen sich vor allem auf die Hochrisikogruppen ausrichten, sagte Lauterbach. Dazu gehören etwa ältere Männer, die schon vorher psychische Probleme hatten. Diese Gruppe erreiche man beispielsweise in Krankenhäusern oder Seniorenheimen.

Auch Menschen, die bereits einmal einen Suizidversuch unternommen haben, seien gefährdet. Für diese Menschen brauche es "eine systematische Betreuung ", sagt Lauterbach.

Neben Präventions- und Informationsangeboten kündigte Lauterbach praktische Maßnahmen an: Dazu gehören kleinere Schmerzmittel-Packungen oder Schutzvorrichtungen wie hohe Zäune an leicht zugänglichen Brücken, Hochhäusern oder Bahnübergängen. Dafür sollen mithilfe eines pseudonymisierten Suizidregisters Orte festgestellt werden, an denen Menschen besonders häufig Suizid begehen oder es versuchen.

Wie viele Suizide gibt es jedes Jahr?

2022 haben sich in Deutschland 10.119 Menschen selbst getötet; damit ist die Zahl erstmals seit mehreren Jahren wieder auf über 10.000 gestiegen. Das bedeutet, dass sich alle 56 Minuten ein Mensch das Leben nimmt, fast 30 pro Tag. Das sind mehr Tote als durch Verkehrsunfälle, Gewalttaten und illegale Drogen zusammen.