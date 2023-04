Evakuierungen aus dem Sudan: So läuft die Rettung

Ursprünglich sollten die Evakuierungen bereits am Donnerstag beginnen. Diese mussten aber wegen der sich verschlechternden Sicherheitslage zunächst verschoben werden. Besonders am Flughafen der Hauptstadt Khartum kam es immer wieder zu Kämpfen. Nachdem am Samstag die Konfliktparteien der Evakuierung zugestimmt hatten, begann sie am Sonntag. Insgesamt sind bislang drei Bundeswehr-Maschinen in Khartum gelandet, 311 Personen sollen von dort ausgeflogen worden sein. Nach einer Zwischenlandung in Al-Asrak sind am Montagmorgen die ersten 101 außer Landes Gebrachten in Berlin gelandet.

Bundeswehr-Maschine mit Evakuierten in Berlin gelandet