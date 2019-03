Tausende Bäume gefällt

Das Sturmtief hat zudem in NRW tausende Bäume gefällt - in Wäldern ebenso wie in Städten. Allein in Düsseldorf wurden etwa 600 Bäume entwurzelt. Der Schlosspark Benrath, ein beliebtes Ausflugsziel, bleibt bis Ende der Woche teilweise gesperrt.

Bonn: Waldspaziergänge nicht ratsam

Bitter fällt auch die Bilanz für den Bonner Stadtwald aus, wo "Eberhard" rund 300 Bäume umgelegt hat. Die Stadt warnt vor Spaziergängen im Wald, da weiterhin die Gefahr besteht, dass Bäume oder Kronenteile umstürzen oder herabfallen. Die Warnung gilt noch die ganze Woche.

Derzeit sind rund 40 Prozent aller Waldwege im Bonner Stadtgebiet gesperrt. Um alle Sturmschäden abzuarbeiten, benötigt das Amt für Stadtgrün voraussichtlich noch etwa zwei Wochen.