In Hamm, Dortmund, Duisburg und Köln mussten gestrandete Bahn-Fahrgäste die Nacht in sogenannten Aufenthaltszügen verbringen. Die Züge seien "gut genutzt worden", sagte ein Sprecher.

Stromausfälle dauern an

In mehreren Ortsteilen von Neunkirchen-Seelscheid sowie in Much gab es einen Stromausfall, der am Morgen offenbar immer noch andauerte. Bewohner berichteten gegenüber dem WDR, dass sie seit Sonntagnachmittag keinen Strom mehr hätten. Viele Parks und öffentliche Plätze waren am Morgen noch gesperrt. In Köln durfte die Domplatte nicht betreten werden.

Wind schwächt sich ab

Auch am Montag muss man in NRW vereinzelt mit Wind- und Sturmböen rechnen. Diese seien aber lange nicht so stark wie die am Sonntag, teilte der WDR-Wetterdienst mit. Auf dem Kahlen Asten waren am Sonntag Windgeschwindigkeiten von 130 km/h gemessen worden. In Unna und Beverungen waren es 122 km/h, Netphen kam auf 120. Die Temperaturen am Montag liegen zwischen sechs und acht Grad, in der Nacht kann es sich bis auf null Grad abkühlen.