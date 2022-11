Stromversorgung: Drohen Blackouts in diesem Winter?

In Deutschland geht das Licht aus? Lange Zeit war das undenkbar. Doch genau das könnte in nächster Zeit passieren. Das jedenfalls schließt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) nicht aus. " Wir müssen davon ausgehen, dass es im Winter Blackouts geben wird ", sagte BBK-Chef Ralph Tiesler der "Welt am Sonntag". Damit meine er eine regional und zeitlich begrenzte Unterbrechung der Stromversorgung. Wobei die Ursache nicht nur Energieknappheit sein werde, sondern auch das gezielte, zeitweise Abschalten der Netze durch die Betreiber, mit dem Ziel, die Netze zu schützen und die Gesamtversorgung nicht zu gefährden.