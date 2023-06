Mitarbeitende der Metro-Märkte streiken in NRW

Gestreikt wird in Metro-Märkten in Dortmund, Essen, Recklinghausen, Neuss, Schwelm und Mülheim an der Ruhr.

Schon am Mittwoch hatten über 1.000 Mitarbeitende des Groß- und Außenhandels NRW ihre Arbeit niedergelegt. Sie wollen Druck auf den Arbeitgeber ausüben, denn die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung um 13 Prozent.

Die Beschäftigten seien wegen der hohen Inflation um ihre Existenz besorgt. Der Arbeitgeber soll aber in den Verhandlungen den Forderungen nicht entgegen gekommen sein. Am Freitag findet die nächste Verhandlungsrunde in Düsseldorf statt.