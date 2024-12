Verletzungen und Infektionen sind keine Seltenheit

Der Grund für Verletzungen und Infektionen ist häufig die mangelnde Hygiene in den Nagelstudios. Dabei müssen sich die Studios an das halten, was das Infektionsschutzgesetz und die Hygiene-Verordnungen der Länder vorgeben. Auch der Verband der Nageldesigner Deutschland ( VNDD ) verfügt über ein strenges Hygienekonzept. Wichtig sind demnach:

Das Tragen von Einmalhandschuhen

Desinfizierte Arbeitsflächen und Hände

Sterilisierte und desinfizierte Werkzeuge

Das Wegwerfen von Einmalprodukten

Nagelstudios werden kaum kontrolliert

Dass es trotzdem so viele Berichte über Hygienemängel in Nagelstudios gibt, findet Diljan Qasim nicht verwunderlich. Sie betreibt ein eigenes Nagelstudio in Hamm. Ihre Instrumente sterilisiere sie nach jeder Kundin, kontrolliert hätte das aber noch niemand.

Diljan Qasim, Nageldesignerin aus Hamm

Hygieneinspektionen durch das Gesundheitsamt sollen eigentlich die Einhaltung der Standards überwachen. Kontrollen finden aber oft nur anlassbezogen statt. Auch die Anmeldung ihres Gewerbes sei sehr einfach gewesen, berichtet Qisam: " Man hat leider nicht nach einem Zertifikat gefragt. "

Tatsächlich sind die Anforderungen, um ein Nagelstudio zu eröffnen, nicht hoch. Eine Ausbildung ist nicht nötig. Lediglich die Gewerbeanmeldung und eine Schulung. Anders als in der Fußpflege oder Kosmetik können Nageldesignerinnen und Nageldesigner somit ohne Qualifikation arbeiten.

"Ich habe ein Zertifikat, aber es wurde nicht danach gefragt." Diljan Qasim, Nageldesignerin aus Hamm

Das müsse sich ändern, fordert Qasim: " Wir arbeiten da ja wirklich an Haut und Nagel. Deswegen finde ich persönlich, dass da eine IHK -Prüfung absolviert werden sollte. "

Unsere Quellen:

WDR-Straßenumfrage in Köln

WDR-Interview mit Nageldesignerin Diljan Qasim

WDR-Anfrage an die Stadt Köln

NRW-Hygiene-Verordnung

VNDD-Hygienekonzept

Über dieses Thema berichten wir im WDR am 12.12.2024 auch im Fernsehen: Aktuelle Stunde, 18.45 Uhr.