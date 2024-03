Bürgerprotest an der Steinbachtalsperre

Am Samstagabend werden tausende Menschen zu einem Lichterzug an der Talsperre erwartet. Bei der Flutkatastrophe vor knapp drei Jahren waren Teile des Damms zerstört worden. Eine Bürgerinitiative setzt sich jetzt für den Erhalt und den Wiederaufbau der Talsperre ein.

Stillstand seit der Flut

Bürgerin bei der Lichterkette

Was die Mitglieder der Bürgerinitiative so ärgert: Seit der Flut im Juli 2021 ist die Steinbachtalsperre bei Bad Münstereifel einfach leer. Ausgetrocknet bis auf ein paar Rinnsale. Die Steinbachtalsperre war ein beliebtes Naherholungsgebiet in der Eifel. Das Waldfreibad - mit Wasser aus dem Stausee gespeist - war lange Zeit das einzige Freibad in der Region.

" Es ist schon traurig das so zu sehen ", sagt Alexander Rheindorf von der Bürgerinitiative Pro Steinbachtalsperre. Die Mitglieder wollen, dass Freibad und See wieder wie früher aussehen. Seit der Flutkatastrophe sei an der Steinbachtalsperre fast nichts wieder aufgebaut worden, kritisiert die Bürgerinitiative. Auch das Waldfreibad direkt neben der Talsperre ist seit der Flut geschlossen.

Behörden streiten über Gutachten

Während der Flut stand die Steinbachtalsperre kurz vor dem Kollaps. Wasser lief über, die Staumauer wurde stark beschädigt und drohte zu brechen. Angrenzende Ortschaften mussten deshalb evakuiert werden. Seitdem stockt der Wiederaufbau.

Unter anderem, weil die Behörden über Gutachten streiten. Ein Thema: Wie wahrscheinlich sind Erdbeben an der Stelle? Aber auch die Funktion der Talsperre beim Hochwasserschutz und als Wasserreservoir für die Bekämpfung von Waldbränden sollen beim Wiederaufbau berücksichtigt werden, so Sascha Reichelt, Bürgermeister der Stadt Euskirchen.

Bürgerinitiative will "Urspungszustand"

Bislang gibt es immer noch keine verlässlichen Angaben über das Wie und Wann des Wiederaufbaus. Nur, wer ihn zahlt, ist jetzt klar: Das Geld soll aus dem Wiederaufbaufonds des Landes NRW kommen.

" Wir wollen wieder Leben hier rund um die Talsperre haben ", fordert Alexander Rheindorf. " Das ist unsere Aufgabe als heimatverbundene Menschen aus dem Ort: Wir möchten das alles wieder im Urpsrungszustand haben ."

Unsere Quellen:

Reporter Marius Reichert vor Ort

Über dieses Thema berichtet der WDR auch im Fernsehen am 16.3.2024 in der Aktuellen Stunde.