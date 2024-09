Die Toten Hosen bekommen den Staatspreis NRW

NRW verleiht die höchste Auszeichnung des Landes an die Punkrock-Band "Die Toten Hosen". Der Staatspreis am Band soll den Musikern am 30. Oktober in Düsseldorf von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) überreicht werden.

"Die Toten Hosen sind Rock-Legenden und Bühnen-Ikonen, sie sind eine der erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten – und sie sind lebendiges nordrhein-westfälisches Kulturgut." NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst.

Musikalische und menschliche Vorbilder

Sänger Campino und seine Kollegen seien nicht nur musikalische, sondern auch menschliche Vorbilder. "Ihre Popularität nutzen Die Toten Hosen für eine klare Positionierung gegen Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und rechtsextreme Gewalt und für die Unterstützung von Menschen am Rande der Gesellschaft und in Notlagen" , so Wüst.

Live und nah am Publikum

Andreas Frege (Campino), Andreas von Holst (Kuddel), Michael Breitkopf (Breiti), Andreas Meurer (Andi) und Stephen George Ritchie (Vom) veröffentlichten als Die Toten Hosen zahlreiche Studioalben, Konzertalben und Kompilationen. Seit dem Jahr 1990 belegten sie zwölf Mal den ersten Platz der deutschen Albumcharts. Ihren Schwerpunkt legen die Musiker auf Livekonzerte und den nahen Kontakt zum Publikum.