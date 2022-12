Studie: Gravierende Unterschiede im Wortschatz von Viertklässlern

Digitales Lesen schnitt schlecht ab

Ein weiteres Ergebnis der Studie: Digitales Lesen trägt kaum zum Ausbau des Wortschatzes bei. Der Wortschatz sei " am kleinsten, wenn Kinder oft an digitalen Geräten lesen und gleichzeitig selten bis nie ein Buch. " Die Bilanz der Forscher: " Häufiges Lesen an digitalen Geräten weist einen negativen Zusammenhang mit dem Wortschatz der Kinder auf. " Ein Viertel der Schüler gab an, täglich oder fast täglich außerhalb der Schule an digitalen Geräten zu lesen.