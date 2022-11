"Gott will dir seine besondere Gnade schenken" - Spiritueller Missbrauch in der katholischen Kirche

Spiritueller Missbrauch

Beim spirituellen Missbrauch in einem geistlichen Umfeld (egal welcher Religion oder welchen Glaubens) nutzen die Täter ihre religiös/geistlich begründete Autorität, also in der Regel auch ihre Machtposition zur Erfüllung eigener Interessen und Bedürfnisse aus. Oft sind es Menschen mit positiver Ausstrahlung und großem persönlichem Charisma. Sie erzeugen bei ihrem Gegenüber das Gefühl, ausgewählt und etwas Besonderes oder aber besonders schwach und hilflos zu sein. Die Betroffenen werden dadurch manipuliert, in eine Abhängigkeit getrieben und in ihren Grundwerten so erschüttert, dass sie oft in ihrer eigenen Meinung stark verunsichert sind. Die Folgen des spirituellen Missbrauchs sind meist schwer, die Betroffenen stehen nicht selten vor den Ruinen ihres Weltbildes .