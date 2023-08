Spanien gewinnt das Finale der Frauen-Fußball WM

Das Nationalteam von Trainer Jorge Vilda setzte sich am Sonntag in Sydney im Endspiel gegen Europameister England mit 1:0 (1:0) durch. Das entscheidende Tor für die enorm spielstarken neuen Weltmeisterinnen gelang Kapitänin Olga Carmona in der 29. Minute. Englands Torhüterin Mary Earps hielt vor 75.784 Zuschauern einen Handelfmeter von Jennifer Hermoso (70.).

Die Engländerinnen, die genau wie ihr Gegner erstmals im Finale einer Weltmeisterschaft standen, wehrten sich vergebens gegen die Überlegenheit der Spanierinnen. Die traten am Ende eines hochkarätigen Turniers mit erstmals 32 Teilnehmern und weltweiter Aufmerksamkeit die Nachfolge des US -Teams an, das 2015 und 2019 den Titel gewonnen hatte.

Genugtuung für Spaniens Coach

Eine besondere Genugtuung dürfte der Titelgewinn für Chefcoach Vilda sein. Im vergangenen September hatten 15 Nationalspielerinnen in einer Mail ihren vorläufigen Rücktritt aus der spanischen Auswahl erklärt. Der Verband stellte sich aber vor Vilda. Drei Spielerinnen - Aitana Bonmati, Mariona Caldentey und Ona Batlle - kehrten wieder in die Auswahl zurück. Vor allem die starke Bonmati vom FC Barcelona trug zum WM-Triumph bei.

Das deutsche Nationalteam war bei der WM in Australien und Neuseeland bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Platz 3 hatte sich am Samstag Schweden durch ein 2:0 gegen Co-Gastgeber Australien gesichert.