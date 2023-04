Wie macht man bei der Sozialwahl 2023 mit?

Alle Wahlberechtigten erhalten ihre Stimmzettel in diesen Tagen per Post. Die Abstimmung funktioniert ähnlich wie bei der Bundestagswahl - nur ohne Erst- und Zweitstimme. Auf jedem Wahlzettel darf nur ein Kreuz gemacht werden. Anschließend steckt man den Wahlzettel in den beigefügten Umschlag, verschließt ihn und wirft ihn möglichst bald in den nächsten Briefkasten. Der Umschlag ist schon frankiert, Briefmarken sind nicht nötig. Bis zum 31. Mai sollten die Unterlagen auf dem Postweg sein.