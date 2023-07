Siesta in den Sommermonaten: Machbar oder nur ein Mythos?

Kein Wunder also, dass diese verlängerte Mittagsruhe in den südeuropäischen Ländern schon seit jeher praktiziert wird. Aber ist das auch heute wirklich noch so?

Spanien: Verkürzte Mittagspause

Grundsätzlich sei die Siesta gerade im Süden Spaniens noch immer gelebte Praxis, sagt der Mediziner Dr. Miguel Ruiz Marín, der im Süden Spaniens am Universitätskrankenhaus Reina Sofía in Murcia arbeitet. " Allerdings gilt das in erster Linie für Menschen, die so eine Mittagspause grundsätzlich mit ihren Arbeitszeiten in Einklang bringen können. "

Vor allem im Süden der Iberischen Halbinsel, wo die Temperaturen im Sommer ziwschen 14 und 17 Uhr über 40 Grad erreichen könnten, sei das durchaus sinnvoll. " Medizinische Studien zeigen, dass die Mittagspause nicht nur die Müdigkeit veringert, sondern dadurch unter anderem auch die Konzentration steigt und die Gedächtnisfunktion verbessert wird ", sagt Ruiz Marín.

Trotz dieser Vorteile, wird die Mittagsruhe immer seltener. " Laut Umfragen machen das nicht einmal mehr ein Fünftel der Spanier ", sagt Reinhard Spiegelhauer, Korrespondent im ARD -Studio Madrid. Gerade im Norden Spaniens werde es auch im Sommer nicht so heiß und in den Städten gebe es in Büros, Supermärkten und der Produktion Klimaanlagen.

Die Folge: Die meisten Spanier machen zwar noch eine Mittagspause - " auch lieber eine ganze als nur eine halbe Stunde ", so Spiegelhauer. Eine dreistündige Mittagsruhe, wie wir sie uns vorstellen, wenn wir an Spanien denken, ist es aber nicht.

Griechenland: Mittagsschlaf eine Seltenheit

In Griechenland gilt eine Mittagsruhe von 15 bis 17.30 Uhr - ganz offiziell, angewiesen von der griechischen Polizei. " Nachmittags Anrufe zu tätigen, gilt, wenn es sich nicht um Behörden handelt, als flegelhaftes Verhalten ", sagt der Griechenland-Korrespondent der ARD, Moritz Pompl. Dass sich die Griechen in dieser Zeit zu einer ausgedehnten Mittagsruhe zurückziehen, sei aber ein Mythos.

" Viele haben heute Bürojobs oder arbeiten in der Tourismusbranche ", sagt Pompl. " Ein Mittagsschläfchen ist da in den seltensten Fällen drin. " Allerdings werde die Siesta noch im Bereich der Landwirtschaft praktiziert, einfach weil es mittags zu heiß werde, um draußen zu arbeiten.

Italien: Siesta nur noch in der Landwirtschaft