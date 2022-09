Gestiegene Energiekosten: So hoch sind aktuell die Gas- und Strompreise in NRW

Gaspreisdeckel, Strompreisbremse - angesichts der drastisch gestiegenen Energiepreise ist einiges in der Diskussion, entschieden ist aber bislang noch nichts. Welche Pläne gibt es - und vor allem: Wie ist aktuell das Preislevel in Sachen Gas und Strom?

Wie ist aktuell im Schnitt der Gaspreis in NRW?

Ende September liegen nach Angaben des Vergleichsportals Verivox die durchschnittlichen Gaskosten in NRW für ein Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden (kWh) bei 5.208 Euro (26,04 Cent/kWh). Diese Zahlen nannte am Dienstag ein Sprecher von Verivox auf WDR -Anfrage. Vor zwölf Monaten lagen die Durchschnittskosten noch bei 1.369 Euro. " Das bedeutet Mehrkosten von 3.839 Euro und einen Anstieg von 280 Prozent ", so der Sprecher. Die durchschnittlichen Gaskosten haben sich also fast vervierfacht.