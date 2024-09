Auch Handys an NRW-Schulen weiter erlaubt

Es gibt zudem andere Möglichkeiten, den Umgang mit Smartwatches einzuschränken: Manche kann man zum Beispiel in einen sogenannten "Schulmodus" schalten. Dann kann die Uhr tatsächlich nur die Zeit anzeigen, andere Funktionen sind blockiert. Das soll auch verhindern, dass Schülerinnen und Schüler mit der Uhr in Klausuren spicken können.

Auch die Handynutzung ist an Schulen in NRW aktuell nicht generell verboten. Stattdessen können die Schulen selbst entscheiden, was sie zulassen und was nicht. Außerdem, so schreibt das Schulministerium, sollten die Kinder und Jugendliche den Umgang mit digitalen Medien lernen. Die Lehrkräfte können also smarte Geräte durchaus im Unterricht als Hilfsmittel einsetzen, wenn sie das für sinnvoll halten.

