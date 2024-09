Smartes Leben – gutes Leben?

Die Apple Watch feiert Geburtstag: Genau zehn Jahre ist es her, dass der US-Hersteller seine erste Smartwatch-Reihe vorgestellt hat. Eine Uhr, die sich über Sprachsteuerung bedienen lässt, Nachrichten schicken oder die Herzfrequenz messen kann: Was damals futuristisch klang, ist für viele Menschen heute längst Teil ihres Alltags. 2020 hat immerhin schon rund ein Viertel der Bevölkerung eine Smartwatch getragen.

Smarte Technologie gibt es aber nicht nur fürs Handgelenk. Ein großer Trend ist "Smart Home": Kühlschränke, die den nächsten Einkauf planen, oder Beleuchtung, die sich automatisch anpasst. Die technischen Entwicklungen sind schnell – nicht nur im Bereich der "smarten" Technologie, sondern auch bei der künstlichen Intelligenz.

An viele dieser Entwicklungen haben wir uns gewöhnt: Das Smartphone ist für viele Menschen Alltagsgegenstand. Wer eine Smartwatch nutzt, sieht darin Vorteile, zum Beispiel im Bereich der Gesundheitsvorsorge oder in der einfachen Bedienung. Manche halten sie wiederum nicht für notwendig – oder haben sogar Vorbehalte dagegen: Etwa beim Thema Datenschutz oder weil die Hemmschwelle zu groß ist. Dabei spielt auch eine Rolle, wie sehr wir mit technischen Entwicklungen sozialisiert sind.

Wie "smart" ist Ihr Alltag? Gehören Smartwatch und Co. für Sie dazu? Wie erleben Sie smarte Technologien in Ihrem Leben – als Uhr, im Haushalt oder anderswo? Haben Sie Spaß an solchen neuen Entwicklungen – oder fehlt Ihnen der Zugang zur Technik? Welche Vorteile sehen Sie in smarten Technologien, welche Bedenken haben Sie?

Gast: Jörg Schieb, WDR-Digitalexperte

Redaktion: Willi Schlichting und Heiko Hillebrand