Erhöhte Feinstaubbelastung in Städten, steigendes Risiko für Hörschäden durch die Knalleffekte, viele Tonnen Müll auf den Straßen und verängstigte Tiere – die Kritik am Feuerwerk ist vielfältig. Es gibt daher bereits alternative Konzepte und Kompromisse zur Silvesternacht, die den Schutz von Umwelt und Tieren berücksichtigen und trotzdem einen besonderen Start ins neue Jahr ermöglichen.

Silvester feiern: Es muss nicht (nur) Feuerwerk sein

Zu Jahresbeginn in den Himmel schauen und das Feuerwerk bestaunen, gehört für viele Menschen an Silvester einfach dazu. Um einen solchen Gemeinschaftsmoment an Neujahr auch ohne Raketen und Böller zu schaffen, planen einige Städte bereits große Silvester-Shows, die nur wenig oder gar keine Pyrotechnik benutzen und trotzdem beeindruckend sind.

Die Stadt Wiesbaden veranstaltet 2024 zum Beispiel eine musikalische Lichtinszenierung statt Feuerwerk am Kurhaus. In Graz gibt es am Hauptplatz eine Show mit Wasser, Feuer, Laser und Licht. Die Stadt bezeichnet die Show als umwelt- und tierfreundliche Feuerwerk-Alternative, der Eintritt ist frei.